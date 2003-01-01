В Питкярантском районе два «синхронных» обгона закончились массовым ДТП и переворотом

Четыре автомобиля столкнулись на трассе А-121 «Сортавала».
Вчера, 12 августа, на 289-м километре трассы А-121 «Сортавала» произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Известно, что причиной аварии послужили два рискованных обгона, совершенные одновременно.
— Указанные автомобили двигались по трассе в попутном направлении. Впереди ехали Renault Duster и Renault Arkana. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, оказавшегося позади всех, стал совершать обгон в неустановленном для этого месте. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения,— подчеркнули в Госавтоинспекции.
В этот же самый момент водитель Nissan X-Trail, ехавший перед Chevrolet, тоже начал обгон, выехав на встречку. В результате Nissan врезался в Renault Duster, а Chevrolet столкнулся с Renault Arkana и после удара съехал в кювет, где перевернулся.
Водитель Chevrolet (мужчина 1981 года рождения) получил травмы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего.