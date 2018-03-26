В Питкярантском районе Карелии на ЛЭП меняют 103 опоры

В ходе выполнения Ремонтной программы на 2018 год АО "Прионежская сетевая компания" хозяйственным способом отремонтирует в Питкярантском районе республики 5 линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. Работы уже начались.

В городе Пяткяранта, в поселках Ляскеля и Харлу в I-II кварталах нынешнего года будут проведены работы по улучшению качества энергоснабжения потребителей.

В ходе ремонта пяти воздушных линий электропередачи на них будет заменено 103 опоры и смонтировано более 9 км нового самонесущего изолированного провода.

Кроме этого, специалисты Питкярантского электросетевого участка в 2018 году отремонтируют здания пяти трансформаторных подстанций на территории района.

"Ежегодно в рамках Ремонтных программ компании мы планируем и выполняем ремонты на энергообъектах Питкярантского района", - пояснили в производственно-техническом отделе АО "ПСК". – "И в связи с этим мы можем смело констатировать, что надежность энергоснабжения потребителей по нашим сетям значительно возросла".

Напомним, что основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.