В Питкярантском районе пенсионерка пострадала в аварии с мотоциклом

Женщина получила телесные травмы из-за столкновения.

15 августа в Питкярантском районе в аварии с мотоциклом пострадала 65-летняя водитель велосипеда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии. ДТП произошло в 17:30 на пересечении улиц Лесная и Сплавная в поселке Салми. По данным ведомства, водитель мототранспорта скрылся с места происшествия.

— Водитель мотоцикла, при проезде нерегулируемого равнозначного перекрестка, не уступил дорогу приближающемуся справа велосипеду, который пользовался преимуществом проезда, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

В результате неизбежного столкновения 65-летняя водитель велосипеда получила телесные повреждения. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о произошедшем, сообщить в дежурную часть.