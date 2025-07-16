В Питкярантском районе прозвучат взрывы

Местных жителей просят не приближаться к опасной зоне.

Сегодня с 10:00 до 19:00 на месторождении гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1» будут проводиться взрывные работы, сообщили в администрации Питкярантского района.

— Опасная зона будет оцеплена, доступ туда будет прекращён, — предупредили там.

Местным жителям стоит воздержаться от прогулок возле указанной территории.