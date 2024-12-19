В Питкярантском районе затруднено движение транспорта на участке автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта»

Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении до момента прекращения неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в паблике Минтранса Карелии, по информации Управления автомобильных дорог республики 20 декабря из-за ледяной корки на поверхности проезжей части затруднено движение для грузовых транспортных средств и автобусов на участке с 69 по 122 км автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в Питкярантском районе.

Вся дорожная техника находится на линии, дорога подсыпается противогололедными материалами, подчеркнули в источнике.

В региональном Минтрансе попросили водителей воздержаться от поездок в данном направлении до момента прекращения неблагоприятных погодных условий.

Ситуацию на дороге можно уточнять в диспетчерской службе Управтодора: +7(8142) 599989.