В пяти деревнях Приладожья установят современное уличное освещение

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев назвал основные риски для поколения Альфа — детей, выросших в цифровом мире и склонных к импульсивным поступкам (родились с начала 2010-х по середину 2020-х годов). Его комментарий прозвучал на фоне тревожных новостей, в том числе о трагическом падении ребёнка из окна в начале 2026 года.

Уполномоченный по правам ребёнка Карелии Геннадий Сараев рассказал, как взрослым вести себя в критических ситуациях с детьми.

Установка освещения повысит безопасность дорожного движения и комфорт для местных жителей и туристов. Реализация проекта станет этапом развития инфраструктуры в одном из активно развивающихся туристических районов Карелии.

Дорога входит в перечень опорной сети дорог России в Карелии и играет важную социальную роль, соединяя живописные территории Приладожья с ключевыми туристическими объектами — Горным парком «Рускеала» и памятником природы «Белые мосты».

Общая протяжённость освещаемой линии составит 7,5 км, сообщает минтранс Карелии. В настоящее время объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и должны завершиться до конца 2026 года.

