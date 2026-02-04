В пяти деревнях Приладожья установят современное уличное освещение

В пяти населённых пунктах Приладожья — Погранкондуши, Рыпушкалицы, Койриноя, Мансила и Ряймяля — появится современное уличное освещение вдоль автодороги Олонец–Питкяранта–Леппясилта.
Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и должны завершиться до конца 2026 года.
Общая протяжённость освещаемой линии составит 7,5 км, сообщает минтранс Карелии. В настоящее время объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ.
Дорога входит в перечень опорной сети дорог России в Карелии и играет важную социальную роль, соединяя живописные территории Приладожья с ключевыми туристическими объектами — Горным парком «Рускеала» и памятником природы «Белые мосты».
Установка освещения повысит безопасность дорожного движения и комфорт для местных жителей и туристов. Реализация проекта станет этапом развития инфраструктуры в одном из активно развивающихся туристических районов Карелии.
Ранее также новые освещённые участки появились на дорогах в Карелии.