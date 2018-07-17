В пяти районах Карелии горят леса

В лесах республики действует особый противопожарный режим.

Как сообщили в Минприроды Карелии, по состоянию на 9 утра 17 июля 7 пожаров действуют в Пряжинском, Лоухском, Сортавальском, Сегежском и Суоярвском районах. Шесть из них находятся в стадии локализации, это означает, что площадь данных пожаров не увеличивается.

Площадь действующего лесного пожара в Суоярвском районе составляет 40 гектаров. Предварительная причина его возникновения – грозовой разряд.

Общая площадь действующего и локализованных лесных пожаров на 17 июля - более 73 гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 172 лесных пожара, их общая площадь – 513 гектаров.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия напоминает, что в лесах Карелии действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разведение костров в лесах.

По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина, ситуация с лесными пожарами находится под контролем.

- Угрозы населенным пунктам нет. В связи с установившейся жаркой погодой на всей территории республики призываю всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Принято решение о наращивании группировки сил и средств на ликвидацию действующих пожаров, – сказал Алексей Щепин.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить о нем по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны Карелии 8-814-2-55-55-80 (звонок бесплатный). Работает бесплатное мобильное приложение "Берегите лес".