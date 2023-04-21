В пяти районах Карелии очень скоро обновят дорожное покрытие

Более чем на 100 километрах федеральных дорог республики обновят покрытие, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Как подчеркнули в пресс-службе Управления, основной объем работ намечен на трассе Р-21 «Кола».

Мероприятия запланированы с 1 июля на участках трассы с 705-го по 725-й километр в Сегежском районе и с 869-го по 889-й километр в Кемском районе.

Чуть позже дорожное покрытие обновят на участке с 559-го по 599-й километр автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Медвежьегорском районе.

Планируется, что на трассе «Кола» работы завершатся к началу августа, на автодороге А-119 — к началу сентября.

Более масштабное обновление предусмотрено на автодороге «Кола» в Пряжинском, Прионежском и Кондопожском районах — с 407-го по 409-й и с 435-го по 465-й километр: там заменят верхние слои асфальтобетона (слои износа), предварительно сняв старое покрытие. Работы запланированы на август. Водители в этот период могут ездить по региональной автодороге станция Шуйская — поселок Гирвас.

Во время дорожных работ проезд будет организован в режиме реверсивного или одностороннего движения, в том числе возможны кратковременные приостановки движения.

Напомним, в прошлом году слои износа заменены более чем на 140 километрах федеральных дорог в Карелии: Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола».