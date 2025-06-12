В пяти районах Карелии ограничат выдачу новых лицензий на камнедобычу

Новые лицензии на геологическое изучение недр не будут выдавать до 2030 года.

Речь о пяти районах, где количество и плотность карьеров достигла максимума. Это Лахденпохский, Прионежский, Пряжинский районы, Питкярантский и Сортавальский округа. Также комплексная поверка ждет все действующие карьеры.

«По действующим лицензиям недропользователи продолжат работу, но должны будут обеспечить строгое исполнение экологических требований безопасности. Это касается не только норм по уровню шума, обеспыливанию мест погрузки, но и рекультивации земель после завершения добычи полезных ископаемых. К нарушителям будем применять самые жесткие меры», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в ВК.

Сейчас много обращений в правительство Карелии поступает по поводу работы камнедобывающих карьеров. Люди жалуются на шум, пыль, разбитые дороги.

Так, «Столица на Онего» рассказывала, что жители поселка Кварцитный недовольны пылью от карьера. Люди утверждают, что никаких шумоподавителей и пылеуловителей на предприятии нет. Позднее на карьер выехали чиновники и рассказали, что в планах предприятия — закупка необходимого оборудования. Ранее деревья, поврежденные осколками от взрывов на карьере, обнаружили в Медвежьегорске. По данным Прокуратуры, пострадало 15 куб.м деревьев, ущерб составил более 290 тысяч рублей.