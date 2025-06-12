здоровье работа экология
реклама на сайте
Лучшим в Москве признан театр, которым руководит режиссер из Карелии
12.06.2025 16:18
В «Talojarvi» сдан в эксплуатацию еще один дом с видами на Онежское озеро и центральный парк
11.06.2025 16:28

В пяти районах Карелии ограничат выдачу новых лицензий на камнедобычу

Новости. Политика
16:10, 16 Июня 2025
фото: Минприроды Карелии

Новости партнеров

Новые лицензии на геологическое изучение недр не будут выдавать до 2030 года.

Речь о пяти районах, где количество и плотность карьеров достигла максимума. Это Лахденпохский, Прионежский, Пряжинский районы, Питкярантский и Сортавальский округа. Также комплексная поверка ждет все действующие карьеры.

«По действующим лицензиям недропользователи продолжат работу, но должны будут обеспечить строгое исполнение экологических требований безопасности. Это касается не только норм по уровню шума, обеспыливанию мест погрузки, но и рекультивации земель после завершения добычи полезных ископаемых. К нарушителям будем применять самые жесткие меры», — сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в ВК.

Сейчас много обращений в правительство Карелии поступает по поводу работы камнедобывающих карьеров. Люди жалуются на шум, пыль, разбитые дороги.

Так, «Столица на Онего» рассказывала, что жители поселка Кварцитный недовольны пылью от карьера. Люди утверждают, что никаких шумоподавителей и пылеуловителей на предприятии нет. Позднее на карьер выехали чиновники и рассказали, что в планах предприятия — закупка необходимого оборудования. Ранее деревья, поврежденные осколками от взрывов на карьере, обнаружили в Медвежьегорске. По данным Прокуратуры, пострадало 15 куб.м деревьев, ущерб составил более 290 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.06.2025, 16:18
Лучшим в Москве признан театр, которым руководит режиссер из Карелии
15.06.2025, 17:30
Белорусов призвали сократить потребление картофеля до двух раз в неделю
11.06.2025, 14:50
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
14.06.2025, 15:00
Город в Карелии стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в июне
14.06.2025, 22:00
Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей
13.06.2025, 09:00
Музыка объединяет: как прошел первый день фестиваля «Воздух Карелии»

Аналитика

12.06.2025 18:35
Тема недели
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
Парламентарии Карелии призвали не допустить роста задолженности Олонецкого молочного комбината перед государственными совхозами и сохранить коллектив предприятия.
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
«Тетрис», который изменил всё
06.06.2025 12:48
От промышленного наследия к культурному центру: в Петрозаводске вдохнут новую жизнь в исторический завод
05.06.2025 12:15
Вся аналитика

Медиа

Финальный, четвертый день фестиваля "Воздух Карелии"
Сегодня 13:56
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение