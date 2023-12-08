В пяти районах Петрозаводска плохо убирали дворы

Госкомитет проверил 187 дворов в Октябрьском районе, на Кукковке, Древлянке, Ключевой и в Центре.

Госкомитет Карелии по жилищному надзору продолжает проверять состояние дворов в Петрозаводске.

Так, с 1 по 8 декабря жилищные инспекторы проверили качество уборки снега на придомовых и городских территориях по 187 адресам в Петрозаводске.



Во дворах домов в Октябрьском районе, на Кукковке, Древлянке, Ключевой и в Центре были выявлены неубранный снег, гололед, колеи на тротуарах и дорогах.



Информацию о неубранных территориях оперативно передали руководителям управляющих организаций.

Госкомитет контролирует устранение нарушений.