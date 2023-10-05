В пятницу, 6 октября, в Петрозаводске ловят нетрезвых водителей

В Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости».

С начала года в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 16 — получили травмы. По сравнению с прошлым годом отмечается значительный рост дорожных аварий и погибших в них людей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

С целью предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 6 октября в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Во время рейдов госавтоинспекторы используют персональные видеорегистраторы. Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.









