В пятницу дожди обойдут Карелию стороной

Только в Пудожском районе 6 августа пройдет небольшой дождь, рассказали в Гидрометцентре Карелии.

Петрозаводск в пятницу ожидает переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ожидается восточных направлений, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Днем по юго-востоку пройдет небольшой дождь. Ветер восточных направлений слабый, днем на юге умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10°С, местами может опуститься до +2°С, днем воздух прогреется до +17, +22°С.