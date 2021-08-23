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В пятницу дожди уйдут из Карелии

Новости. Погода
17:00, 26 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Прогноз на 26 августа опубликовал Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днем поднимется до +15, +17°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. Пятница пройдет без осадков, Ветер будет преобладать восточных направлений умеренный, на севере слабый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до+9°С, по северным районам местами в воздухе и на поверхности почвы опустится до -1°С, днем будет заметно теплее — до +13, +18°С.

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