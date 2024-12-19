В пятницу отменили рейс из Петрозаводска в Санкт-Петербург

Отменили автобусный рейс из Петрозаводска в Санкт-Петербург 20 декабря.

Об омене рейса предупредил автовокзал Петрозавоска, ссылаясь на информацию перевозчика.



Так, в пятницу, 20 декабря, отменили рейс по маршруту № 8466 из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Сортавала, отправляющийся в 16.00.

Рейс не будет выполняться по техническим причинам, уточнили в источнике.

Напомним, с 16 декабря начал курсировать новый автобусный маршрут между Петрозаводском и Санкт-Петербургом. Автобус отправляется от автовокзала Петрозаводска в 16.00 и следует до автовокзала Санкт-Петербурга на Обводном канале, 36.

По пути следования автобус делает остановки в Пряже, поселке Ляскеля, Сортавале и Приозерске. Стоимость проезда между каждым остановочным пунктом составляет 1100 рублей.