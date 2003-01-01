В пятницу отопительный сезон начнется в Петрозаводске

Процесс подключения может занять несколько суток — по нормативам работы должны завершить в течение недели с момента начала отопительного сезона.

— Подача тепла начнется в социальных учреждениях карельской столицы — в детсадах, школах и больницах, — рассказали в мэрии.

«Шла не за короной» — жительница Костомукши рассказала об участии в конкурсе красоты «Мисс Евразия»

Хоровому пению и пониманию языка балета научат в день открытых дверей в Музыкальном театре

Цены на такси в России могут вырасти в четыре раза

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям

«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного

Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.