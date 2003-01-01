В пятницу отопительный сезон начнется в Петрозаводске

18 сентября в Петрозаводске подключать тепло начнут в социальных учреждениях города.
18 сентября в карельской столице стартует отопительный сезон. Соответствующий приказ подписало Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.
— Подача тепла начнется в социальных учреждениях карельской столицы — в детсадах, школах и больницах, — рассказали в мэрии.
Процесс подключения может занять несколько суток — по нормативам работы должны завершить в течение недели с момента начала отопительного сезона.
Ранее вице-премьер правительства Карелии рассказал, когда отопление начнут включать в республике. Первым тепло получит Лоухский район.