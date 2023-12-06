В пятницу стартует новая льготная программа Дальневосточной и арктической ипотеки

Она будет доступна и в арктических районах Карелии, рассказал Артур Парфенчиков.

Завтра, 8 декабря, стартует новая льготная программа Дальневосточной и арктической ипотеки. Она будет доступна и в арктических районах Карелии, рассказал глава республики в личном профиле.



По словам Артура Парфенчикова, максимальная сумма займа — 6 млн рублей, а ставка — всего 2% годовых.

«На эти средства можно будет приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке, купить землю или построить дом самостоятельно», — подчеркнул губернатор.



Подробности программы в карточках ниже.