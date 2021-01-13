Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске 16
Сегодня 09:33
В колонии Карелии убийца напал на сотрудника 1
Сегодня 11:11
Прокуратура нашла в Петрозаводске опасную теплосеть 5
13.01.2021 18:20
Энтузиасты опубликовали рассекреченные документы об НЛО 1
13.01.2021 19:10
Парфенчиков решил упразднить Конституционный суд Карелии 12
Сегодня 06:40

Морозы продолжат властвовать в Карелии

Новости. Погода
17:00, 14 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

О погоде на пятницу, 15 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 15 января, будет облачно с прояснениями. Пройдет слабый снег. На дорогах местами появится гололедица. Ветер ночью северный, днем северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью -28, -30°С, днем -24, -26°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог будет образоваться гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем слабый.

Температура воздуха ночью -23, -28°С, местами до -32, -37°С , днем -20, -25°С, по восточным районам местами до -30°С, по северо-западным районам -11, -16°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его

Аналитика

Сегодня 11:45
Тема недели
Судья в отставке, взяточник на свободе
Неожиданный финал получила скандальная коррупционная история, в которой были замешаны экс-руководители Госкомимущества Карелии.
"Все зависит от вакцинации" 6
Сегодня 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 8
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»