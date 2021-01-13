Морозы продолжат властвовать в Карелии

О погоде на пятницу, 15 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 15 января, будет облачно с прояснениями. Пройдет слабый снег. На дорогах местами появится гололедица. Ветер ночью северный, днем северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью -28, -30°С, днем -24, -26°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог будет образоваться гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем слабый.

Температура воздуха ночью -23, -28°С, местами до -32, -37°С , днем -20, -25°С, по восточным районам местами до -30°С, по северо-западным районам -11, -16°С.