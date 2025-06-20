В пятницу в Карелии похолодает, местами до +9°С

Карельские синоптики рассказали о погоде на 4 июля.
В Петрозаводске будет облачно. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный сильный, с порывами.
Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии облачно, днём с прояснениями. Ночью в большинстве районов сильные дожди, местами умеренные, днём умеренные, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, на севере северо-восточный сильный, с порывами.
Температура воздуха ночью +9,+14°С, днем +13, +18°С, на севере местами до +9°С.
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