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В пятницу в Карелию возвращается жаркая погода

Новости. Погода
17:00, 01 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Дожди уйдут из республики, рассказали о погоде на 2 июля синоптики карельского Гидрометцентра.

Переменная облачность без осадков ждет 12 июля жителей Петрозаводска. Будет преобладать северо-восточный, восточный ветер, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +11, +13°С, днем поднимется до +20, +22°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный, западный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14°С, по северным районам местами опустится до +5°С, днем составит +21, +26°С.

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