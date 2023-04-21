В пятницу в Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет массовые проверки 23 июня.

Завтра, 23 июня, в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и профилактики нарушений ПДД в карельской столице пройдет очередное мероприятие «Контроль трезвости».

Сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, напомнили в ведомстве.

Также в ГИБДД сообщили, что за пять месяцев 2023 года на территории Петрозаводска зарегистрировано семь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых девять человек получили травмы и четыре человека погибли. В Госавтоинспекции отметили рост происшествий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.