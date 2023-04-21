В пятницу в Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет 30 июня массовые проверки.

Завтра, 30 июня, в карельской столице пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Цель рейда — предупредить происшествия с участием нетрезвых водителей и пресечь нарушения правил дорожного движения.

За пять месяцев этого года на территории Петрозаводска зарегистрировано семь происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых девять человек получили травмы и четыре человека погибли, сообщили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили рост происшествий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.