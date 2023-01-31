В пятницу водителей Петрозаводска проверят на трезвость

В пятницу, 17 февраля, автолюбителей Петрозаводска ждут массовые проверки дорожной полиции.

Госавтоинспекция карельской столицы 17 февраля проведет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».



Дорожная полиция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при общении с участниками дорожного движения.



Материалы аудио- и видеозаписей могут использоваться в суде в качестве доказательств по административным делам.



За январь сотрудники ДПС в Петрозаводске остановили 65 нетрезвых водителей.



О фактах пьянства за рулем можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.