В пятницу водителей Петрозаводска ждут проверки на трезвость

Госавтоинспекция карельской столицы предупреждает о массовой проверке водителей.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями 24 июня в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Согласно статистике ГИБДД, с начала 2022 года автоинспекторы отстранили от управления 406 пьяных водителя в Петрозаводске. При этом 54 из них сели пьяными за руль не в первый раз.
Ранее в Петрозаводске погрузчик под управлением пьяного водителя протаранил три автомобиля.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание