В пятницу водителей Петрозаводска ждут проверки на трезвость

Госавтоинспекция карельской столицы предупреждает о массовой проверке водителей.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями 24 июня в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно статистике ГИБДД, с начала 2022 года автоинспекторы отстранили от управления 406 пьяных водителя в Петрозаводске. При этом 54 из них сели пьяными за руль не в первый раз.

Ранее в Петрозаводске погрузчик под управлением пьяного водителя протаранил три автомобиля.