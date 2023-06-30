В «ПКС-Водоканал» рассказали о реконструкции сетей в Октябрьском районе

Заместитель технического директора АО «ПКС-Водоканал» на городской планерке рассказал о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Октябрьском районе.

Сегодня, 3 июля, на городской планерке в мэрии Петрозаводска заместитель технического директора АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов рассказал о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Октябрьском районе.

Проект по обеспечению Октябрьского района дополнительными мощностями сетей был представлен АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году. В связи с решением о комплексном развитии территории Октябрьского района, а значит, и его застройке жилыми домами и социальными объектами, необходимо увеличить пропускную способность сетей. Трубопроводы, построенные в 60-70-х годах, требуют модернизации.

АО «ПКС-Водоканал» планирует реконструкцию около 12 км сетей водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость строительства — 1, 2 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта позволило реализовать работы без изменений тарифов. Подрядчиком строительства по результатам конкурсных процедур стало ООО «УМР КСМ».

Арсений Анохов на планерном совещании ответил на волнующие петрозаводчан вопросы. Например, жители интересовались организацией дорожного движения.

«По улицам Мурманская и Московская мы не проводили полное вскрытие трассы, были лишь локальные разрытия, через которые обеспечивали укладку сети. Этот метод называется бестраншейным. Мы разработали проект организации дорожного движения, согласованный с Администрацией Петрозаводска и ГИБДД», — сказал заместитель технического директора.

Коснулись и интересующего многих вопроса о сносе зеленых насаждений. Там, где было возможно, деревья сохранили, а вместо вырубленных посадят новые. На месте работ полностью восстановят благоустройство. На улице Советской удалось синхронизировать работу подрядчика и программу города по благоустройству: подрядчик полностью реконструировал сети, а Администрация восстановит асфальтовое покрытие.

Объяснил Арсений Анохов и причину, по которой работы в районе Зарека включены в проект комплексного развития Октябрьского района: «Система водоотведения Петрозаводска является единым организмом — у нас одни канализационные очистные сооружения, куда собираются все стоки города Петрозаводска. Те сети, которые мы реконструируем на улице Варламова, как раз и принимают стоки с Октябрьского района».

«ПКС-Водоканал» обеспечили бесперебойную подачу водоснабжения в районы проведения реконструкции. На улице Мелентьевой во время модернизации сетей стояли специальные установки, перехватывающие стоки, благодаря чему не пришлось ограничивать услуги водоотведения.

На сегодняшний день в Октябрьском районе полностью завершена перекладка сетей на участке ул. Мелентьева — ул. Московская. Также выполнена работа по реконструкции на улицах Краснофлотская, Зайцева и Мурманская. Подходят к концу работы по улицам Лисицыной и Советская. Предстоит реконструкция на Виданской, Грибоедова и по нечетной стороне Октябрьского проспекта. Основной объем работ по сетям канализации сейчас приходится на улицу Варламова, здесь перекладывают около 4 км сетей.

После завершения реконструкции в Октябрьском районе можно будет без страха за надежность сетей строить новые дома, а у тех, кто уже живет в этом районе, качество услуг вырастет — повреждений на сетях будет меньше. Срок реализации проекта — 18 месяцев, то есть его окончание планируется в декабре 2023 года.