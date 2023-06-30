Реклама

Потрясающий вид открывается с крыши первого дома нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» (ВИДЕО, ФОТО)
30.06.2023 15:15
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
«Медведь трепал дрессировщицу секунд 6 за голову»: циркачка попала в БСМП Петрозаводска
Сегодня 13:42
Преемственность и здравый смысл. Как Инна Колыхматова будет управлять городом
Новое
Сегодня 16:25

В «ПКС-Водоканал» рассказали о реконструкции сетей в Октябрьском районе

Новости. Общество
17:19, 03 Июля 2023
фото: АО «ПКС-Водоканал»

Новости партнеров

Заместитель технического директора АО «ПКС-Водоканал» на городской планерке рассказал о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Октябрьском районе.

Сегодня, 3 июля, на городской планерке в мэрии Петрозаводска заместитель технического директора АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов рассказал о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Октябрьском районе.

Проект по обеспечению Октябрьского района дополнительными мощностями сетей был представлен АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году. В связи с решением о комплексном развитии территории Октябрьского района, а значит, и его застройке жилыми домами и социальными объектами, необходимо увеличить пропускную способность сетей. Трубопроводы, построенные в 60-70-х годах, требуют модернизации.

АО «ПКС-Водоканал» планирует реконструкцию около 12 км сетей водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость строительства — 1, 2 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта позволило реализовать работы без изменений тарифов. Подрядчиком строительства по результатам конкурсных процедур стало ООО «УМР КСМ».

Арсений Анохов на планерном совещании ответил на волнующие петрозаводчан вопросы. Например, жители интересовались организацией дорожного движения.

«По улицам Мурманская и Московская мы не проводили полное вскрытие трассы, были лишь локальные разрытия, через которые обеспечивали укладку сети. Этот метод называется бестраншейным. Мы разработали проект организации дорожного движения, согласованный с Администрацией Петрозаводска и ГИБДД», — сказал заместитель технического директора.

Коснулись и интересующего многих вопроса о сносе зеленых насаждений. Там, где было возможно, деревья сохранили, а вместо вырубленных посадят новые. На месте работ полностью восстановят благоустройство. На улице Советской удалось синхронизировать работу подрядчика и программу города по благоустройству: подрядчик полностью реконструировал сети, а Администрация восстановит асфальтовое покрытие.

Объяснил Арсений Анохов и причину, по которой работы в районе Зарека включены в проект комплексного развития Октябрьского района: «Система водоотведения Петрозаводска является единым организмом — у нас одни канализационные очистные сооружения, куда собираются все стоки города Петрозаводска. Те сети, которые мы реконструируем на улице Варламова, как раз и принимают стоки с Октябрьского района».

«ПКС-Водоканал» обеспечили бесперебойную подачу водоснабжения в районы проведения реконструкции. На улице Мелентьевой во время модернизации сетей стояли специальные установки, перехватывающие стоки, благодаря чему не пришлось ограничивать услуги водоотведения.

На сегодняшний день в Октябрьском районе полностью завершена перекладка сетей на участке ул. Мелентьева — ул. Московская. Также выполнена работа по реконструкции на улицах Краснофлотская, Зайцева и Мурманская. Подходят к концу работы по улицам Лисицыной и Советская. Предстоит реконструкция на Виданской, Грибоедова и по нечетной стороне Октябрьского проспекта. Основной объем работ по сетям канализации сейчас приходится на улицу Варламова, здесь перекладывают около 4 км сетей.

После завершения реконструкции в Октябрьском районе можно будет без страха за надежность сетей строить новые дома, а у тех, кто уже живет в этом районе, качество услуг вырастет — повреждений на сетях будет меньше. Срок реализации проекта — 18 месяцев, то есть его окончание планируется в декабре 2023 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2023, 09:04
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?
27.06.2023, 08:20
«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии
28.06.2023, 13:07
Власти соседнего с Карелией региона задумались о строительстве забора на границе с Суоми
28.06.2023, 10:21
Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации
26.06.2023, 09:25
РЖД вернуло продажу билетов за 90 суток на несколько южных поездов
26.06.2023, 12:39
Появились подробности гибели подростка на карьере в Петрозаводске

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.