В «ПКС-Водоканал» ведутся работы по замене критически важного оборудования

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» в настоящее время проводят работы в районе водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска.
В результате износа из строя вышли два поворотных затвора диаметром 800 мм, которые являются ключевыми элементами в системе распределения воды.
Старые затворы были установлены в 80-90-х годах и полностью выработали свой ресурс. Одновременный выход из строя данных затворов создал сложную инженерную задачу, так как они размещены в узловых точках распределительной сети водоснабжения. Стоимость новых затворов достигает почти 2 млн. рублей, а общая стоимость работ — 3 млн. рублей.
Важно подчеркнуть, ремонты проводятся в плановом режиме и, благодаря оперативно выстроенной работе сотрудников «ПКС-Водоканал», замена затворов останется абсолютно неощутимой для жителей города. Водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме без каких-либо ограничений.
За последний месяц на водопроводных сетях Петрозаводска также устранили 3 повреждения, провели работы по замене источников наружного пожаротушения, запорной арматуры различных диаметров, заменили насосные агрегаты. На канализационных сетях устранили 183 засора.
Обновление позволяет минимизировать риски и гарантирует стабильное водоснабжение и водоотведение для абонентов. «ПКС-Водоканал» проводит плановую замену устаревших фондов, направляя инвестиции на повышение надежности и эффективности систем жизнеобеспечения города.