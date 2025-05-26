В Побережном парке Петрозаводска отметили День защиты детей

Участие в нем приняли около 100 жителей Октябрьского района.

Для ребят организаторы подготовили конкурсы, спортивные задания, загадки, танцы — повторялочки. За участие они получали жетоны, которые могли обменять в импровизированном магазине на сладости.

Украшением праздника были ростовые куклы, с которыми и дети и взрослые с удовольствием фотографировались.

Праздник для детей организовали активисты Народного фронта, соседского центра «Октябрьский» и волонтеры.

Напомним, День защиты детей отмечается 1 июня. Эта дата напоминает взрослым об огромной ответственности за детей, за их жизнь и здоровье.