В Побережном парке Петрозаводска отметили День защиты детей

Участие в нем приняли около 100 жителей Октябрьского района.
Для ребят организаторы подготовили конкурсы, спортивные задания, загадки, танцы — повторялочки. За участие они получали жетоны, которые могли обменять в импровизированном магазине на сладости.
Украшением праздника были ростовые куклы, с которыми и дети и взрослые с удовольствием фотографировались.
Праздник для детей организовали активисты Народного фронта, соседского центра «Октябрьский» и волонтеры.
Напомним, День защиты детей отмечается 1 июня. Эта дата напоминает взрослым об огромной ответственности за детей, за их жизнь и здоровье.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание