В подъезде жилого дома в городе Сортавала загорелся электрощит со счетчиками

Вчера, 10 декабря, в городе Сортавала произошел пожар в жилом доме.
Рано утром в подъезде на четвертом этаже дома № 14 на улице Победы вспыхнули электрощетчики.
Сообщение о задымлении поступило на пульт пожарной охраны в 04:54. На место происшествия выехали три пожарные машины с двумя автоцистернами и автолестницей. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горел электрощит с электросчетчиками.
Открытое пламя быстро потушили, в результате происшествия никто не пострадал. Для устранения последствий вызвали электрика.
Причина возгорания устанавливается.
