В Подмосковье поезд сбил насмерть жителя Карелии

В Чехове под поездом погиб житель Карелии.

Страшное происшествие случилось на станции Чехов, сообщает издание chehov-vid.

В минувший понедельник, 19 марта, электропоезд "Серпухов-Москва" насмерть сбил 59-летнего мужчину.

Корреспондент портала chehov-vid.ru выяснил, что погибший - житель Карелии. Но каким образом оказался в Чехове, пока не понятно.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники линейной полиции города Серпухов.