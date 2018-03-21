В Подмосковье поезд сбил насмерть жителя Карелии

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В Чехове под поездом погиб житель Карелии.
Страшное происшествие случилось на станции Чехов, сообщает издание chehov-vid.
В минувший понедельник, 19 марта, электропоезд "Серпухов-Москва" насмерть сбил 59-летнего мужчину.
Корреспондент портала chehov-vid.ru выяснил, что погибший - житель Карелии. Но каким образом оказался в Чехове, пока не понятно.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники линейной полиции города Серпухов.
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