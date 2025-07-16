В Подмосковье водитель грузовика насмерть задавил 85-летнюю пенсионерку

Инцидент произошёл в одном из дворов города Лобны.

В городе Лобне Московской области 28-летний водитель автомобиля марки «ГАЗ» насмерть задавил 85-летнюю пенсионерку, сообщают в УМВД России по Московской области.

Во время движения задним ходом молодой человек не заметил проходившую мимо грузовика пожилую женщину и переехал её. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.