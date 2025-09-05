В подмосковной зоогостинице издевались над животными

Следком возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице в Чехове.

Речь о зоогостинице в подмосковном Чехове, где питомцев оставляли в том числе известные обеспеченные люди. Именно они первыми подняли тревогу и рассказали о том, как владельцы гостиницы обращались с собаками.

— Мы увидели красивые видео и раскрученный аккаунт, нам казалось, что питомник хороший. Привлекла высокая цена, потому что 5 тысяч в сутки — это не хухры-мухры. Но деньги не спасли, — поделился блогер Саша Теслонд в беседе с MSK1.RU. — Нам каждый день отправляли фото с улицы. Многие из них, как мы понимаем, были сделаны заранее, пачками, но отправлялись не сразу, а в разные дни. Лето, трава зеленая, двор зеленый.

Он оставлял в приюте собаку по кличке Марс. После передержки пес приехал исхудавший, со шрамом. С того момента уже прошел месяц, говорит блогер, а его до сих пор лечат, проблемы с пищеварением. И таких заявлений от пострадавщих десятки. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Московской области.

— Предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, в нарушение действующего закона, допустила жестокое обращение с животными, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме этого, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло их увечье в виде ссадин, — говорится в сообщении ведомства.

Проведен обыск, осмотры, изъяты предметы, в том числе электрошоковые ошейники. Продолжается фиксация доказательств. Запланировано проведение допросов.