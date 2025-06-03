В Поэтическом сквере Петрозаводска появятся ресторан и зона отдыха

Стало известно, для чего вырубают деревья около Карельской филармонии.

Многие горожане обратили внимание, что около филармонии в центре Петрозаводска вырубают деревья. Как выяснилось, данные работы с согласования города проводит ООО «Дарница», один из арендаторов этого здания. На этот месте реализуется проект благоустройства для нового ресторана. Предприниматели не просто сносят деревья, а намерены за свой счет облагородить Поэтический сквер и сделать его местом притяжения горожан.

Как рассказала нашим коллегам с сайта «Республика» руководитель проекта Анна Позднякова, помимо ресторана для жителей и гостей города в сквере предусмотрены зона отдыха со скамейками, шахматными столами, стационарной библиотекой и уличным кинотеатром.

— Понимаем, что жителям города, может быть, тяжело расставаться с любимым сквером, но из-за недостаточного внимания это место постепенно приняло ненадлежащий вид. Мы хотим вернуть красоту этому месту, сделать его популярным и знаковым — местом, где будут собираться семьи, гулять мамы с детьми. Это будет точка притяжение, место встреч, — рассказала Анна Позднякова.

Инвестор планирует засадить сквер вечнозелеными деревьями и кустарниками и поддерживать их красоту самостоятельно. По проекту, растений на этой территории будет больше, чем до благоустройства. Кстати, компания «Дарница» получила разрешение на снос зеленых насаждений и оплатила восстановительную стоимость — более 585 тысяч рублей.

По просьбе филармонии специалисты инвестора выкопали и перенесли к другой стороне здания кустарники, посаженные в память о значимых для региона артистах.

Поэтический сквер рядом с Карельской государственной филармонией в Петрозаводске планируют благоустроить к осени этого года.