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В поезде "Ласточка" умер 70-летний житель Петрозаводска

Новости. Происшествия
10:00, 01 Октября 2020
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В поезде "Ласточка", следовавшем из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, скоропостижно скончался 70-летний петрозаводчанин, сообщили в транспортной полиции Санкт-Петербурга.

Как рассказали "Столице на Онего" в транспортной полиции Санкт-Петербурга, 29 сентября в 21.00 в дежурную часть полиции в Волховстрое поступило сообщение от начальника поезда "Ласточка" сообщением "Санкт-Петербург- Петрозаводск" о том, что пассажиру 1950 года рождения неожиданно стало плохо.

"На станцию Волховстрой к поезду была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала скоропостижную смерть 70-летнего мужчины", - сообщили в пресс-службе транспортной полиции СПб.

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