В поисках денег на карманные расходы двое жителей Петрозаводска обворовали магазины

В Петрозаводске двое мужчин украли товар в магазинах и продали его, чтобы получить деньги на свои удовольствия, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлениями о кражах товаров обратились представители магазинов, расположенных в разных торговых центрах города. В первом случае неизвестный взял с витрины косметику, а также средства гигиены на сумму 9 800 рублей, спрятал их в карманы и, не расплатившись, скрылся. Во втором — были похищены куртка, мужские брюки и футболка общей стоимостью 3 200 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлениям причастны двое незнакомых между собой петрозаводчан.

Ранее неоднократно судимый 38-летний житель карельской столицы признался, что похитил уходовые средства и сбыл их. Добытыми незаконным путём средствами он распорядился по своему усмотрению.

А 25-летний горожанин сознался в краже спортивной одежды. Похищенное он сбыл, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время по фактам противоправных деяний возбуждены уголовные дела. Ведётся дознание.