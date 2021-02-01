В поисках нового владельца своей кровати жительница Карелии лишилась 27 тысяч рублей

Злоумышленники продолжают активно действовать на популярных сайтах объявлений, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что лишился 23,9 тыс. рублей. Петрозаводчанин пояснил, что решил порадовать своего сына, купив ему квадроцикл. Поиски транспорта начал с одной из известных интернет-площадок. Подходящий вариант нашёлся быстро: модель, цвет, соотношение цена-качество – всё это покупателя устроило. О своих намерениях мужчина написал владельцу объявления.

Обговорив условия сделки, в том числе оплату и сроки доставки, собеседник отправил жителю карельской столицы номер своей банковской карты. Мужчины договорились, что покупатель должен внести за указанный товар всю сумму целиком. Что мужчина и сделал. После чего объявление удалили, а виртуальный продавец перестал выходить на связь.

На одном из популярных торговых онлайн-сервисов "столкнулась" с мошенниками и 38-летняя жительница Олонецкого района. Она искала нового хозяина для своей двуспальной кровати. Вскоре по телефону с ней связался якобы потенциальный покупатель. Неизвестный сообщил, что готов забрать вещь, однако приехать лично не сможет. Звонивший уведомил женщину, что вопрос с доставкой он решит позже. А вот с оплатой товара медлить не стал.

Собеседник попросил сообщить номер карты, на которую необходимо перевести деньги. После получения реквизитов, он настоятельно рекомендовал владелице объявления не заходить в личный кабинет онлайн-банка. В этот момент заявительнице стали приходить уведомления о списании денег. В итоге женщина лишилась 27 тыс. рублей.

В настоящий момент по каждому факту мошенничества стражи порядка устанавливают все обстоятельства.