В поисках тепла к жителям Карелии заглянул необычный гость

В Сортавальском районе местные жители пригрели дрозда.
В дом жителей Сортавальского района накануне в сильные морозы залетел необычный гость. Фото дрозда в домашних условиях было выложено в паблике «Подслушано в Сортавала».
«Вот такие гости попросились погреться. Будьте внимательны в такие морозы», — написал автор фото.
В комментариях местные жители отметили, что часто подкармливают птиц зимой.
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