В поисках тепла к жителям Карелии заглянул необычный гость

В Сортавальском районе местные жители пригрели дрозда.

В дом жителей Сортавальского района накануне в сильные морозы залетел необычный гость. Фото дрозда в домашних условиях было выложено в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Вот такие гости попросились погреться. Будьте внимательны в такие морозы», — написал автор фото.

В комментариях местные жители отметили, что часто подкармливают птиц зимой.