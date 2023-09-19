В поликлиниках Карелии закончилась вакцина от COVID-19

Михаил Охлопков прокомментировал ситуацию.
В ходе прямого эфира «ЦУР объясняет» 19 сентября министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и главный инфекционист республики Светлана Федорова сообщили о том, что в регионе закончилась вакцина от коронавируса.
Сейчас в наличии вакцины нет, однако совсем скоро она вновь поступит в регион, отметила Светлана Федорова. Специалист уточнила, что до конца сентября вакцина должна поступить в количестве 1 000 доз.
По словам Михаила Охлопкова, раньше вакцины поставлялись федеральным центром, а сейчас поставки региональные, в связи с чем порой возникают некоторые проблемы.
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