В поликлиниках Карелии закончилась вакцина от COVID-19

Михаил Охлопков прокомментировал ситуацию.

В ходе прямого эфира «ЦУР объясняет» 19 сентября министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и главный инфекционист республики Светлана Федорова сообщили о том, что в регионе закончилась вакцина от коронавируса.

Сейчас в наличии вакцины нет, однако совсем скоро она вновь поступит в регион, отметила Светлана Федорова. Специалист уточнила, что до конца сентября вакцина должна поступить в количестве 1 000 доз.

По словам Михаила Охлопкова, раньше вакцины поставлялись федеральным центром, а сейчас поставки региональные, в связи с чем порой возникают некоторые проблемы.