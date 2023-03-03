В поликлинике Петрозаводска открылся отдел по работе с обращениями граждан

Глава Минздрава Карелии рассказал об открытии отдела по работе с обращениями в первой поликлинике.
Как сообщил министр Здравоохранения Карелии, в Городской поликлинике № 1 Петрозаводска начал работать отдел по работе с обращениями граждан.
Лично туда можно обращаться в кабинет № 300А на 3 этаже филиала на Лесном проспекте. Также работает телефон — 8(965) 817-10-66.
Работает отдел в будни с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед. По словам Михаила Охлопкова, это только начало работы — в дальнейшем отдел выйдет на расширенный вариант работы.
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