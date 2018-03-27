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Новости. Криминал
18:02, 27 Марта 2018

В полиции Карелии началась проверка после ареста полицейского, подозреваемого в педофилии

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В МВД по Карелии началась служебная проверка по факту противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщает ведомство.

"Противоправный факт выявлен сотрудниками полиции. В настоящее время руководством МВД по Республике Карелия назначена проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты  строгие дисциплинарные меры", - говорится в информации ведомства.

Как сообщалось ранее, 27 марта городской суд Петрозаводска арестовал сотрудника МВД по подозрению в половых сношениях с мальчиками.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ст. 134 УК "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Судья Олег Грабчук рассмотрел ходатайство старшего следователя Станислава Капралова и арестовал подозреваемого на 1 месяц 27 суток.

Родственница арестованного, присутствовавшая в коридоре суда, заявила, что его подставили.

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Комментарии

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gaudealis
2018-03-27 18:50:22
У меня, например, давно были подозрения относительно ментов, которые чересчур часто ошиваются в районе одного из детских домов г. Петрозаводска. Возможно, что и там имеет место педофилия.
однозначно
2018-03-27 18:38:33
Вот и разберитесь. Мало ли всяких малолеток постоянно из дома уходит, а потом ищут их всем миром. Такому дай конфетку, так он и на себя, и на других всё что угодно напишет.
Karjalan
2018-03-27 18:33:39
Вот это да, как минимум его руководителя снять с должности. Юрист МВД, позор службе, защитники.
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