В полиции Карелии началась проверка после ареста полицейского, подозреваемого в педофилии

В МВД по Карелии началась служебная проверка по факту противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщает ведомство.

"Противоправный факт выявлен сотрудниками полиции. В настоящее время руководством МВД по Республике Карелия назначена проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты строгие дисциплинарные меры", - говорится в информации ведомства.

Как сообщалось ранее, 27 марта городской суд Петрозаводска арестовал сотрудника МВД по подозрению в половых сношениях с мальчиками.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ст. 134 УК "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Судья Олег Грабчук рассмотрел ходатайство старшего следователя Станислава Капралова и арестовал подозреваемого на 1 месяц 27 суток.

Родственница арестованного, присутствовавшая в коридоре суда, заявила, что его подставили.