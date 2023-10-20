В полиции Карелии рассказали, как узнать телефонных мошенников

В полиции Карелии рассказали, как распознать мошенников.

В МВД Карелии показали видео, которое наглядно объясняет, когда звонят мошенники, по каким схемам они действуют, кем представляются, что говорят, как убеждают своих жертв.

«Запомните! Сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры и иных ведомств, а также работники банков НИКОГДА не беспокоят в мессенджерах», — напомнили в полиции.

В ведомстве предложили посмотреть видеоролик МВД Россиии, а также предупредить близких, чтобы предостеречь от опасного общения с аферистами.