В полиции Карелии рассказали о новом, необычном виде мошенничества

Аферисты зарабатывали на жителях республики через автосервис.

Как сообщили в МВД Карелии, житель города Лахденпохья обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал полицейским, что недавно купил запчасти для своего автомобиля и сдал его в автосервис. Вскоре ему позвонил неизвестный. Он представился сотрудником автосервиса, сказал, что запчасти не подошли и надо заказывать новые. Продиктовал номер телефона, на который заказчик перевел деньги.

Через какое-то время мужчина сам пришел в автосервис, но оказалось, что ему никто не звонил и купленные им ранее запчасти подошли. Ущерб для 47-летнего жителя Лахденпохьи составил 37 тысяч 600 рублей.

С похожим случаем столкнулся 21-летний житель Костомукши. Он также сдал машину в ремонт, а вскоре ему позвонил якобы работник автосервиса и сообщил, что автомобиль можно забирать. Молодой человек перевел плату — 6 тысяч рублей — на указанный телефон.

Однако затем в автомастерской выяснилось, что ему никто не звонил, машина ремонтируется, а сама стоимость работ оказалась в полтора раза меньше заявленной.

Характерно, что в обоих случаях фигурировал один и тот же номер, на который потерпевшие переводили деньги. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах преступлений.