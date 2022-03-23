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В полиции Карелии рассказали запутанную историю про потерянный паспорт

Новости. Криминал
15:13, 24 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

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В Олонце участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого в краже паспорта.

В отдел полиции Олонецкого района обратился 39-летний горожанин, сообщили в МВД. Он заявил, что дома обнаружил отсутствие кошелька, в котором хранился паспорт. Мужчина предположил, что оставил его в продуктовом магазине, в котором закупался утром. В надежде на то, что кто-то мог передать находку продавцам, он посетил торговую точку. Однако ни паспорта, ни кошелька там не оказалось. 

Участковый уполномоченный полиции выяснил, что в случившемся есть криминальная составляющая, и установил личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что приметил в кассовой зоне кем-то оставленный кошелёк. Денег в нём не было, зато имелся документ, удостоверяющий личность. Тогда у мужчины созрел план. Он решил забрать находку, дождаться, когда законный владелец разместит в интернете объявление о пропаже, а затем вернуть паспорт за вознаграждение. Однако задуманное он не осуществил, так как в ходе распития спиртных напитков потерял чужое имущество.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение у гражданина паспорта», возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что кредитор в Карелии забрал у иностранца паспорт за долги.

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