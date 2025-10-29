В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Медвежьегорском районе

Стало известно, кто сбил 84-летнюю женщину на трассе под Медвежьегорском.
29 октября в период с 17:43 до 17:57 вблизи деревни Лумбуши Медвежьегорского района была насмерть сбита 84-летняя женщина. Как сообщили в МВД по Карелии, виновницей смертельного ДТП стала 67-летняя жительница Медвежьегорска.
— Она призналась, что была за рулём в момент трагедии. Бабушку, которая шла по центру дороги, попросту не заметила. Испугавшись, гражданка покинула место аварии, — рассказали там.
Найти беглянку помогли местные жители, откликнувшиеся на призыв сотрудников Госавтоинспекции. Очевидцы заметили белую «Ниву», на передней части которой были видимые повреждения.
По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются иные обстоятельства трагедии.