В полиции объяснили, как мошенники заставляют людей звонить им первыми

В МВД раскрыли механизм манипуляции, которую используют мошенники.
Мошенники в России начали обходить антифрод-систему, которая фиксирует входящий звонок от афериста и может его заблокировать. Для этого они заставляют людей звонить им первыми. Как это они делают, рассказали в ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
— Одна из актуальных тактик — заставить гражданина самого набрать номер мошенников. Это позволяет обходить системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков, — сказали в управлении.
Как объяснили в киберполиции, мошенники создают искусственную ситуацию тревоги или срочности, используя поддельные документы и/или сообщения, оставляют контактный номер на который рекомендуют перезвонить. Например, в мессенджере или даже на электронную почту приходит «срочное и важное» сообщение, в котором будет говориться о взломе аккаунта на «Госуслугах», необходимости срочно переоформить банковские документы или карту, проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов и необходимости связаться со «специалистом» или «следователем» по указанному номеру телефона.
— Ключевое: «Перезвоните срочно по номеру…». Почему это опасно? Человек сам инициирует контакт: антифрод-системы не видят входящего звонка от мошенника, который можно заблокировать», — добавили в МВД, отметив также, что человек, первым набравший номер, изначально больше доверяет тому, кто занимается его проблемой.