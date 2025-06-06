В полиции Петрозаводска рассказали о спасённом голубе

Вечером 4 июля в социальных сетях петрозаводчане обратили внимание на голубя, три дня проживавшего на балконе.

На фото, сделанном в микрорайоне Древлянка, птица выглядывает в закрытое окно.

Сотрудники Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску выяснили, что голубку выпустили тем же вечером, рассказали в телеграм-канале «Полиция Карелии». Неравнодушный сосед связался с хозяином квартиры. А тот, в свою очередь, позвонил молодой квартиросъемщице, которая открыла окно и дала возможность птице покинуть балкон.