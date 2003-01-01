В полиции проверят условия содержания умиравшего на цепи алабая из Заозерья

В МВД прокомментировали историю спасения пса по кличке Малыш, погибавшего на привязи в селе Заозерье Прионежского района.

В МВД по Карелии проводят проверку условий содержания алабая Малыша из села Заозерья Прионежского района, который едва не погиб от ран, образовавшихся из-за сдавливавшей шею цепи.

— Мы проводим проверку. Посмотрим, пока что неизвестно, есть в этом нарушение или нет, — пояснили «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.

Напомним, Малыш длительное время жил на ферме под старым грузовиком. Владелец хозяйства заявлял, что сам долго не мог снять цепь, так как, с его слов, собака была агрессивна. Однако позднее волонтёры, которым удалось подойти к алабаю поближе, выяснили, что он не представляет угрозы, и решили его спасти. Уже сегодня, 12 января, псу предстоит перенести операцию.