В полиции раскрыли подробности «обстрела» автобуса в Петрозаводске

Стали известны обстоятельства «диверсии», в которую попала городская маршрутка.

Стекло на автобусе «СИМАЗ», якобы попавшем под обстрел диверсантов в Петрозаводске, разбилось не из-за попадания пули, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии.

— Это произошло около 17 часов на улице Заводской. Водитель услышал щелчок и увидел дырку в стекле автобуса. Он испугался, ему показалось, что кто-то был в кустах. И поэтому он решил, что кто-то оттуда выстрелил. Когда мы приехали на место и всё осмотрели, было явно видно, что вот эта дырочка не характерна для следа от пульки пневматики или чего-то ещё. Там видно, что что-то прилетело в стекло — какой-нибудь болтик или камень из-под колёс. Просто автобусы новые, водитель переживает, — объяснила представитель Отдела информационных и общественных связей МВД София Чередник.

Напомним, вчера, 13 октября, предприятие «Городской транспорт» опубликовало пост с информацией о том, что автобус «СИМАЗ», двигавшийся по маршруту № 18, стал жертвой некой диверсии. По данным учреждения, машина подверглась обстрелу из пневматического оружия.