В полиции раскрыли причину возгорания Аudi в центре Петрозаводска

Правоохранители рассказали подробности пожара, произошедшего минувшей ночью на проспекте Ленина.
Причиной пожара, в результате которого автомобиль Audi полностью сгорел в центре Петрозаводска, стало самовоспламенение. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.
— В автомобиле задымилась печка. Люди остановились, вышли, и машина загорелась, — рассказали в полиции.
Напомним, 15 декабря в 23:55 возле ресторана «Яг и Ель», расположенного на проспекте Ленина, 28, воспламенилась иномарка. На место происшествия прибыли две бригады пожарных, однако спасти автомобиль не удалось — машина выгорела по всей площади. К счастью, никто не пострадал.