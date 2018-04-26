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Новости. Происшествия
14:37, 26 Апреля 2018

В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке

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Сегодня в Петрозаводске из окна высотки выпал человек и разбился. Подробности трагедии рассказали в МВД Карелии.

Сегодня днем, 26 апреля в 12.25, из окна 8 этажа 16-этажного жилого дома на улице Торнева выпала 79-летняя женщина и разбилась насмерть.

На месте происшествия работают следователи.

Предположительная причина смерти – несчастный случай.

Но, как сообщили в МВД Карелии, точную причину трагедии назовет Следственный комитет по результатам расследования.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" очевидец происшествия прислал фото с места трагедии.

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