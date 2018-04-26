В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке

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Сегодня в Петрозаводске из окна высотки выпал человек и разбился. Подробности трагедии рассказали в МВД Карелии.
Сегодня днем, 26 апреля в 12.25, из окна 8 этажа 16-этажного жилого дома на улице Торнева выпала 79-летняя женщина и разбилась насмерть.
На месте происшествия работают следователи.
Предположительная причина смерти – несчастный случай.
Но, как сообщили в МВД Карелии, точную причину трагедии назовет Следственный комитет по результатам расследования.
Ранее в редакцию "Столицы на Онего" очевидец происшествия прислал фото с места трагедии.
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