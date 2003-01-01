В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке

Стали известны подробности жёсткого ДТП, произошедшего вечером 21 декабря.

Напомним, 21 декабря в 17:41 на пересечении улиц Володарского и Маршала Мерецкова в Петрозаводске легковой автомобиль сбил женщину, которая несла на руках грудного ребёнка. После удара младенец практически сразу же упал на землю, а пешеход отлетела в сторону от него ещё на несколько метров.

Как рассказали «Фактору» в МВД по Карелии, за рулём машины находилась 22-летняя девушка. В результате ДТП 59-летняя женщина и младенец 2025 года рождения получили травмы.

— Пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась, — добавили в ведомстве.