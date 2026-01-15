РЕКЛАМА
В полиции рассказали о состоянии женщины, попавшей под колёса микроавтобуса в Петрозаводске
14 января, 20:14 Дорожная хроника
Поделиться

«Столице на Онего» стали известны подробности жёсткого ДТП на набережной Варкауса в столице Карелии.

фото: © Камеры видеонаблюдения города Петрозаводска

Сегодня, 14 января, в 14:21 на набережной Варкауса в Петрозаводске микроавтобус Mercedes сбил женщину 1970 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МВД по Карелии.

Горожанка начала перебегать проезжую часть и не увидела приближающийся автомобиль. Мужчина 1989 года рождения, находившийся за рулём иномарки, успел заметить пешехода и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Обсудить (0) в ленту
Николай Дундуков
карельский тренер сборной Молдавии по биатлону
Слово «Олимпиада» я произношу с придыханием
О подготовке сборной Молдавии к главным спортивным соревнованиям

подробнее

